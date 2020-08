Una grande responsabilità ma prima di tutto un impegno che porterò avanti con l’entusiasmo e la tenacia di sempre, con spirito di servizio e serietà per continuare il percorso di Casamarciano libera e giusta”: commenta cosi Carmela de Stefano, giovane avvocato civilista ed attuale vicesindaco, la sua candidatura a sindaco di Casamarciano. Stamattina alle 10.56 la presentazione della lista che porta il nome di “Casamarciano libera e giusta 2.0” in segno di continuità con l’iter tracciato nell’ultimo decennio ma con elementi di rinnovamento come testimoniano le new entry in squadra, volti nuovi e giovani. “Con coerenza andiamo avanti proponendo un progetto serio ma soprattutto in linea con la vocazione di questa comunità dove sono cresciuta muovendo i primi passi in politica e condividendo un percorso che mi ha formato – aggiunge Carmela de Stefano – Ringrazio la squadra che ha voluto la mia candidatura: i compagni di viaggio della vecchia guardia, fondamentali per l’esperienza maturata, ed i nuovi ingressi che hanno sposato il progetto riconoscendone i principi, il valore e l’onestà. In bocca al lupo a tutti noi. Sono certa che sarà una campagna elettorale caratterizzata da senso di responsabilità – continua de Stefano – e amore per questa terra, ben lontana da scontri personali. Noi ci siamo”.