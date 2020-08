Comunali 2020 a San Paolo Bel Sito: sfida a tre tra Barone, Riccio e Nappi

SAN PAOLO BEL SITO – Sarà una sfida a tre per la carica di sindaco a San Paolo Bel Sito per prendere il posto dell’uscente Manolo Cafarelli (candidato come consigliere comunale). Raffaele Barone (Uniti per il Bel Sito), l’ex primo cittadino Raffaele Riccio (San Paolo Riparte) e Michele Napppi (M5S). In lizza 33 aspiranti consiglieri comunali per il 12 posti nell’assise.

Candidato sindaco

RAFFAELE BARONE

Uniti per il Bel Sito

Abbate Valentina

Cafarelli Manolo

Cava Benedetto

De Filippis Alberto

De Marinis Roberto

Foglia Pellegrino

Franzese Luciano

Lanzaro Mario

Nappi Ottavio

Panico Gennaro

Piscitelli Salvatore

Sabatino Aniello

Candidato sindaco

RAFFAELE RICCIO

San Paolo Riparte

Addeo Giuseppe

Bosco Salvatore

De Martino Andrea

Giugliano Pietro

Lizza Carmine

Mercogliano Ernesto

Montemurro Marco

Napolitano Antonietta

Notaro Maria

Sangermano Ernesto

Tarantino Mario

Vitale Sabatino

Candidato sindaco

MICHELE NAPPI

Movimento 5 stelle

Nappi Michele

Minichino Francesco

Carillo Vincenzo

Annunziata Alfonso

Di Costanzo Giovanni

Ambrosino Maria

Addeo Alessandro

Russo Maria Parete

Tafuro Anna