Aumentano ancora i contagiati al coronavirus in Campania. Il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania segnala 27 positivi su 1708 tamponi (9 legati al focolaio nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, 6 già comunicati ieri più altri 3), per un totale complessivo di 5170 positivi su 354546 tamponi effettuati. Nessuna persona deceduta (sono 440 dall’inizio della pandemia) e quattro sono i pazienti guariti (4283 in totale).