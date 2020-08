Durante l’ennesima lite si è scagliato contro l’ex compagna, aggredendo poi anche l’ex cognato che aveva provato a difendere la sorella. A finire in manette, arrestato dai carabinieri della stazione di Qualiano, un 36enne del posto.

Secondo quanto ricostruito dai militari, allertati dai vicini di casa, la donna aveva deciso da tempo di interrompere la relazione col suo aggressore. Non accettando la fine della storia, il 36enne ha iniziato a perseguitare l’ex, spesso appostandosi sotto casa per osservare ogni suo spostamento. Centinaia le chiamate che ogni giorno inoltrava alla donna senza ottenere risposta. La scorsa serata l’uomo si è spinto oltre e ha raggiunto la donna nella sua abitazione, scavalcando un cancello e arrampicandosi sul terrazzo del primo piano. L’ha minacciata e colpita più volte. Il fratello della vittima, che ha provato a sottrarla alla violenza dell’ex, ha ricevuto in cambio pugni e calci. Solo l’intervento dei militari ha evitato che l’aggressione portasse a conseguenze peggiori. Il 36enne è stato arrestato e ora è nel carcere di Poggioreale: risponderà di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.