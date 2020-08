Combattimenti tra cani, macellazioni clandestine, corse clandestine di cavalli, pesca di frodo, traffico di fauna selvatica, traffico di cuccioli: sono i crimini contro gli animali gestiti dalla criminalità in Campania che emergono dal Rapporto Zoomafia 2020, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della Lav. La nuova edizione del Rapporto è alla sua ventunesima edizione e analizza lo sfruttamento criminale di animali avvenuto nel 2019. L’edizione 2020 del Rapporto Zoomafia ha avuto il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto. “Il presente Rapporto rileva gli accadimenti relativi al 2019 – afferma Troiano. – Non possiamo, però, non fare i conti anche con

l’emergenza sanitaria, inattesa e violenta, che ci ha investito; un’emergenza globale e senza precedenti che impone un approfondimento anche per i crimini contro gli animali. I traffici legati allo sfruttamento degli animali, come diciamo da anni, rappresentano un’importante fonte di guadagno per i vari gruppi criminali che manifestano una spiccata capacità di trarre vantaggio da qualsiasi trasformazione del territorio e di guadagnare il massimo rischiando poco. L’emergenza genera illegalità, si sa, e si possono individuare profili di preoccupazione anche per tutte quelle attività economiche che sfruttano gli animali – continua Troiano. – Se l’attuale insicurezza economica perdurasse o, peggio, si acuisse, non sarebbe azzardato supporre un aumento dei delitti come l’abigeato, la macellazione clandestina, la pesca di frodo organizzata, il traffico di fauna a scopo alimentare, ovvero di tutte quelle attività economiche che rispondono agli interessi primari”.

I dati delle Procure – L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della Lav ha chiesto alle Procure Ordinarie, e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni, dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2019, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. Per la Campania, le risposte sono arrivate da 9 Procure Ordinarie su 10 (non ha risposto la Procura di Avellino) e da tutte e due le Procure Minorili, quella di Napoli e quella di Salerno.

Benevento: 65 procedimenti con 7 indagati per uccisione di animali; 23 procedimenti con 11 indagati per maltrattamento di animali; 27 procedimenti con 45 indagati per uccisione di animali altrui; 6 procedimenti con 4 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 10 procedimenti con 6 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 131 procedimenti con 73 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +6,5% dei procedimenti, passati da 123 a 131, e una diminuzione del -14% degli indagati che sono passati da 85 a 73.

Napoli: 41 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali; 70 procedimenti con 44 indagati per maltrattamento di animali; 37 procedimenti con 28 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 15

procedimenti con 11 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica; 1 procedimento con 2 indagati per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 164 procedimenti con 94 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una

diminuzione del -16,7% dei procedimenti, passati da 197 a 164, e una diminuzione del -3% degli indagati che sono passati da 97 a 94.

Napoli Nord: 19 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali; 49 procedimenti con 35 indagati per maltrattamento di animali. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 68 procedimenti con 39 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -28,4% dei procedimenti, passati da 95 a 68, e una diminuzione del -47,2% degli indagati che sono passati da 74 a 39.

Nocera Inferiore: 8 procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali; 13 procedimenti con 16 indagati per maltrattamento di animali; 2 procedimenti senza indagati per uccisione di animali altrui; 9 procedimenti con 4 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 6 procedimenti con 5 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica; 2 procedimenti con 2 indagati per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 40 procedimenti con 28 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -24,5% dei procedimenti, passati da 53 a 40, mentre il numero degli indagati è invariato: 28.

Nola: 7 procedimenti senza indagati per uccisione di animali; 22 procedimenti con 13 indagati per maltrattamento di animali; 1 procedimento con 1 indagato per organizzazione di combattimenti tra animali o competizioni non autorizzate; 3 procedimenti con 1 indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 13 procedimenti con 12 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 46 procedimenti con 27 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione del -30,3% dei procedimenti, passati da 66 a 46, e una diminuzione del -42,5% degli indagati che sono passati da 47 a 27.

Salerno: 37 procedimenti con 13 indagati per uccisione di animali; 34 procedimenti con 24 indagati per maltrattamento di animali; 5 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali altrui; 11 procedimenti con 12 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 17 procedimenti con 17 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 104 procedimenti con 70 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +42,4% dei procedimenti, passati da 73 a 104, e un aumento del +48.9% degli indagati che sono passati da 47 a 70.

Santa Maria Capua Vetere: 27 procedimenti con 14 indagati per uccisione di animali; 39 procedimenti con 26 indagati per maltrattamento di animali; 5 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali altrui; 12 procedimenti con 10 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 48 procedimenti con 30 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica; 1 procedimento con 1 indagato per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 132 procedimenti con 90 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +32% dei procedimenti, passati da 100 a 132, e un aumento del +5,8% degli indagati che sono passati da 85 a 90.

Torre Annunziata: 15 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali; 30 procedimenti con 14 indagati per maltrattamento di animali; 9 procedimenti con 12 indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 14 procedimenti con 8 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 68 procedimenti con 38 indagati. Rispetto al 2018 si è registrata un’impennata di casi: un aumento del +871% dei procedimenti, passati da 7 a 68, e un aumento del +375% degli indagati che sono passati da 8 a 38.

Vallo della Lucania: 25 procedimenti con 5 indagati per maltrattamento di animali; 4 procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 3 procedimenti con 1 indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; 10 procedimenti con 2 indagati per reati venatori o contro la fauna selvatica. In totale nel 2019 sono sopravvenuti 42 procedimenti con 9 indagati. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento del +68% dei procedimenti, passati da 25 a 42, e una flessione del -10% degli indagati che sono passati da 10 a 9. Nel 2019 nell’ambito territoriale delle 9 Procure campane che hanno risposto, rispetto al 2018, c’è stato un aumento del

+7,5% dei procedimenti penali per reati a danno di animali, e una diminuzione del -2,7% del numero degli indagati.

“Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale – spiega Troiano – si può stabilire che nel 2019 in Campania sono stati registrati 870 fascicoli (circa il 9,16% di quelli nazionali), con un’incidenza pari a 14,89 procedimenti per 100000 abitanti; e 520 indagati (circa l’8,90% di quelli nazionali), con un tasso di 8,90 indagati ogni 100.000 abitanti”. Per quanto riguarda la Giustizia Minorile, nell’ambito del distretto della Procura per i Minorenni di Salerno sono stati registrati 2 procedimenti con 3 indagati per maltrattamento di animali.