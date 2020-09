Operazione contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione da parte dei carabinieri della stazione di Avellino che hanno denunciato tre donne di origini asiatiche. Gli accertamenti svolti dai militari sono partiti monitorando alcuni siti internet, spesso utilizzati come bacheche di annunci a sfondo sessuale, su cui le donne dedite all’attività di meretricio pubblicizzano le loro prestazioni ai potenziali clienti in cerca di “avventure”, con il numero da contattare per concordare gli appuntamenti durante i quali consumare rapporti sessuali a pagamento. I carabinieri, individuata l’abitazione dove veniva esercitata l’illecita attività, pubblicizzata sul sito internet con tanto di fotografie che non lasciavano alcun dubbio sulla finalità degli incontri, iniziavano dei servizi che davano i risultati attesi: veniva notato un continuo andirivieni di persone che si recavano nella casa in questione, trattenendosi per poco tempo, ossia giusto il tempo di consumare un veloce rapporto sessuale. Nello sviluppo delle indagini gli operanti hanno proceduto all’identificazione di alcuni avventori che, discretamente avvicinati, non hanno potuto che confermare la natura delle prestazioni che vi si praticavano. Ai militari non restava altro da fare che accedere in tale abitazione dove hanno verificato l’effettiva presenza di un’avvenente 56enne, sprovvista di permesso di soggiorno, che si prostituiva. Nel contempo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, oggetti erotici e contraccettivi nonché la somma di 250 euro, probabile provento del meretricio. Le indagini hanno altresì consentito di far emergere gravi responsabilità anche a carico di una 51enne ed una 63enne, sue connazionali, tutte deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino poiché ritenute responsabili della violazione delle norme di cui alla Legge 75/1958 (meglio nota come “Legge Merlin”),