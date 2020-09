Coronavirus, sindaco Cicciano posticipa apertura scuole al 28 settembre

CICCIANO (Nello Lauro) – Chiusura delle scuole di ordine e grado su tutto il territorio cittadino fino a sabato 26 settembre con riapertura prevista per lunedì 28 settembre. Lo ha deciso il primo cittadino di Cicciano Giovanni Corrado firmando questa mattina l’ordinanza sindacale numero 169 che sospende le attività del liceo scientifico “Enrico Medi”, dell’istituto alberghiero “Carmine Russo” e delle scuole secondarie di primo grado e primarie di Cicciano. “Abbiamo posticipato l’apertura delle scuole a lunedì per permettere ai dirigenti di ultimare tutte le procedure affinché i nostri figli possano studiare nella più assoluta sicurezza”. Lo stesso Corrado ha annunciato un altro caso di positività al coronavirus a Cicciano: “L’Asl mi ha appena comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Tutte le persone interessate sono state messe in isolamento fiduciario dall’Asl e sono state sottoposte a tampone”.