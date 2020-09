Lioni, 90enne truffato da sedicente corriere: portati via 1800 euro

Truffatori in azione a Lioni. Ancora una volta la vittima è un anziano: un 90enne è stato raggirato da un sedicente corriere che è riuscito ad incassare 1.800 euro in contanti a fronte della consegna di un pacco indirizzato al nipote. L’anziano successivamente contattava il familiare: solo a questo punto non aveva più dubbi del raggiro e non esitava ad allertare i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.