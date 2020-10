Casoria, rapinano automobilista di 10 euro e cellulare: arrestati dalla polizia

Sabato notte un uomo a bordo di un’auto in sosta sulla Circumvallazione Esterna di Napoli è stato avvicinato da un’altra auto con a bordo due persone che, armate di un coltello, lo hanno rapinato del suo cellulare e della somma di 10 euro. La vittima si è recata presso gli uffici del commissariato Secondigliano per denunciare l’accaduto e i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno intercettato e bloccato l’auto con a bordo uno dei due rapinatori nei pressi dello svincolo di Casoria, mentre il complice è stato, poco dopo, rintracciato presso la sua abitazione dove è stato altresì rinvenuto il telefonino rubato. R.B. e A.E., napoletani di 42 e 40 anni con precedenti di polizia, sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata che stamattina è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.