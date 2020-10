Coronavirus nel Nolano, crescono i contagi: 138 positivi attivi in 10 comuni

NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Il Nolano è di nuovo “circondato” dal virus. E la situazione è anche più grave rispetto al periodo di lockdown. Crescono a dismisura i casi di covid19 e nessun paese del circondario sembra essere indenne. Sono 138, al momento, le persone attualmente positive al coronavirus. La città con più contagiati è Saviano con 56 persone seguita da Nola con 33 (e 136 persone in sorveglianza attiva). Delicata situazione anche a Tufino (cluster nato durante le elezioni) dove le persone contagiate sono 14. A Cicciano il sindaco Giovanni Corrado ha annunciato 12 persone positive attive, 8 quelle a Camposano. Il primo cittadino di Roccarainola Giuseppe Russo informa “che ci sono 5 casi e altri 3 sono in attesa del risultato del tampone effettuato” mentre quattro sono i contagiati a Cimitile e Comiziano. Un caso invece a Casamarciano e Visciano.

CAMPOSANO – “Ci è appena giunta comunicazione dall’Asl di un nostro concittadino, purtroppo, positivo al Covid-19. Si tratta di un contatto diretto con una persona già precedentemente risultata positiva” si legge sulla pagina dell’ente. I positivi al momento sono 8.

CASAMARCIANO – Un caso di positività anche a Casamarciano. La persona in questione è stata subito messa in isolamento domiciliare così come anche l’intero nucleo familiare di riferimento.

CICCIANO – “L’Asl mi ha appena comunicato che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Abbiamo come sempre messo in isolamento fiduciario tutte le persone coinvolte e attualmente abbiamo 12 positivi attivi ha scritto questa mattina il sindaco Giovanni Corrado.

CIMITILE – “Oggi, 5 ottobre, la Asl ci comunica la positività al tampone di altri due soggetti per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare insieme al nucleo familiare” ha comunicato oggi l’amministrazione. I positivi in città sono 4.

COMIZIANO – “L’Asl ha comunicato stamane che una nostra concittadina è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di un contatto diretto con una persona già precedentemente risultata positiva e pertanto si trovava già da diversi giorni in isolamento domiciliare” ha fatto sapere il Comune. Allo stato sono 4 le persone contagiate.

NOLA – Sono attualmente 33 i positivi a Nola e 136 le persone in sorveglianza attiva. Lo annuncia il bollettino giornaliero del Comune di Nola.

ROCCARAINOLA – “Carissimi concittadini, debbo informarvi che purtroppo i casi covid-19 nel nostro comune sono saliti a 5 e 3 sono in attesa del risultato del tampone effettuato. Dei 5, uno solo si trova in ospedale, ma a breve farà ritorno a casa. Gli altri 4 sono in isolamento nelle proprie abitazioni”. Lo scrive il sindaco Giuseppe Russo.

SAVIANO – Sono 56 le persone attualmente positive a Saviano: lo ha comunicato l’ente comunale sulla sua pagina istituzionale.

TUFINO – Sulla base dell’ultimo report inviato dall’ASL, al momento ci sono sul territorio 14 positivi e 52 persone in isolamento.

VISCIANO – Attualmente risulta un caso di positività a Visciano.