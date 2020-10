Comunali 2020, Vincenzo Simonelli è il nuovo sindaco di Saviano

SAVIANO – Vincenzo Simonelli è il nuovo sindaco di Saviano. Il 60enne avvocato civilista, che per due anni (1990-1992) è stato consigliere comunale a Saviano, ha battuto al ballottaggio Virgilia Strocchia con il 15% di voti in più nelle 16 sezioni (57,87 a 42,13): 3914 preferenze per Simonelli, 2849 per Strocchia. Al secondo turno è andato a votare il 48,16% degli aventi diritto (gli elettori sono 14179). Il neo primo cittadino era sostenuto da tre liste: il Pd e due civiche (Saviano al Centro e Progetto in Comune).