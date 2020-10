NAPOLI (nello lauro) – L’emergenza coronavirus dilaga in Campania. Ospedali pieni e ambulanze in attesa per ore in attesa di poter far ricoverare i pazienti contagiati nelle strutture. Situazione molto difficile al Cardarelli di Napoli: in piena notte sono 9 le ambulanze del 118 provenienti da tutta l’area metropolitana di Napoli (Marigliano, Pomigliano Nola, San Giorgio a Cremano) con altrettanti malati a bordo in attesa di poter entrare in ospedale. Alcuni mezzi sono nel piazzale dell’presidio più grande del Mezzogiorno addirittura dalle 18 e il disagio è aumentato con l’arrivo di altri casi. Il caos è servito.