LAURO – Il sindaco Antonio Bossone decreta il lockdown per il suo Comune. Il primo cittadino ha firmato oggi l’ordinanza numero 54 che di fatto rende il paese del Vallo una “zona rossa” fino al prossimo 12 novembre. Bar, ristoranti, locali, pizzerie e altre attività similiari entro e non oltre le ore 22. Bloccato l’asporto ma è consentita la consegna a domicilio. Gli altri negozi dovranno aprire alle 8 e chiudere alle ore 21. Gli agenti della polizia locale controlleranno il transito lungo le arterie principali di Lauro. L’arrivo all’interno del territorio comunale sarà consentito solo per motivi di lavoro, salute e spostamenti necessari. Non saranno più consentite le soste, il soggiorno e le passeggiate. È fatto anche divieto di fumare, consumare cibi e bevande alcoliche nelle arie pubbliche ed aperte al pubblico, comprese piazze, ville, giardini comunali, parchi pubblici, Piazza Nobile, salita e piazzale antistante al Castello, Belvedere e, dopo le 22, nelle stesse aree, è fatto divieto di sosta. Sospesi anche i giochi di slot machine, ma anche Lotto, Superenalotto e altri ma è consentita la prenotazione telefonica a bar, tabacchi ed esercizi di rivendita. Sospesi il mercato settimanale, le feste e ogni altro tipo di manifestazione. Restrizioni anche sui funerali: a casa del defunto massimo tre persone per volta con mascherina, rilevazione della temperatura. Abolito il corteo funebre, la salma procede direttamente verso il cimitero.