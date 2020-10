Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel quartiere Pianura del capoluogo 50 piante di marijuana, del peso di circa 500 grammi ciascuna, per un peso complessivo di 25 chilogrammi e denunciato 3 perone, tutte napoletane. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano i quali, grazie ai rilevamenti della Sezione Aerea di Napoli e a seguito di una prolungata attività di appostamento e osservazione, hanno potuto scoprire la piantagione nascosta da una folta vegetazione. Denunciati i 3 responsabili per coltivazione di sostanze stupefacenti. Le piante, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state sottoposte a sequestro e contestualmente distrutte in loco dagli stessi finanzieri.