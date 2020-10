BARANO D’ISCHIA -Hanno provato ad abusare di una ragazzina di 14 anni, ad Ischia. In due, un 19enne ed un 14enne di origini romene, l’hanno bloccata alla spalle mentre stava percorrendo una scalinata. Ma ad un certo punto il cellulare della ragazzina ha iniziato a squillare, i due si sono distratti e lei è scappata via raggiungendo delle amiche che la stavano aspettando alla fermata del bus. La piccola vittima ha, comunque, denunciato tutto e così sono scattati due fermi grazie ai carabinieri della stazione di Barano d’Ischia. E’ accaduto tutto lo scorso 20 settembre. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Dopo alcuni giorni, la ragazza ha trovato il coraggio di riferire l’accaduto alla madre ed ai carabinieri facendo scattare le indagini. Nella serata del 30 settembre, al termine di tempestivi accertamenti, i due indiziati sono stati rintracciati e riconosciuti con certezza dalla minore e dalle sue amiche. Il maggiorenne è stato condotto a Poggioreale mentre il minorenne al Centro Giustizia Minorile di Napoli Colli Aminei; sono ora entrambi in attesa di udienza di convalida del fermo.