MARIGLIANO – Devozione e filantropia, attenzione al culto e alla solidarietà, soprattutto verso la realtà cattolica di Terra Santa. Sono questi i valori a cui si ispirano, da sempre, le buone pratiche dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Deus vult, è Dio a volerlo, recita il motto dei Cavalieri gerosolomitani. “E se è Dio a volerlo”, sostiene monsignor Sebastiano Bonavolontà, priore della Delegazione di Nola, “allora è necessario più che mai oggi, nel tempo difficile e complesso che viviamo, concentrare tutte le nostre energie nell’altruismo e nella preghiera”. Per il credo cristiano carità e lode a Dio sono le due facce di un’unica medaglia. E’ alla luce di ciò, dunque, che domani, 25 ottobre, alle ore 11:30 nella chiesa di San Nicola in Santa Croce di Marigliano sarà celebrata una solenne celebrazione eucaristica. Presieduta da don Bonavolontà e alla presenza di pochi intimi della rappresentanza dei Cavalieri di Gerusalemme, la messa sarà il momento in cui ci si affiderà alla Beata Vergine Regina di Palestina. Cade infatti proprio domani la festività in cui la cristianità invoca Maria con il titolo di Madonna di Palestina. “La Madonna della Palestina vigili su Gerusalemme, che da oggi ha il suo nuovo patriarca, monsignor Pierbattista Pizzaballa”, sottolinea don Sebastiano. E conclude: “Da Gerusalemme al mondo il Suo occhio materno ci protegga.”