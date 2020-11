CAMPOSANO – Allarme bomba al comune di Camposano. Paura e preoccupazione in corso Umberto in tarda mattinata per una chiamata anonima che avrebbe riferito della presenza di un ordigno nel Municipio. “A seguito dell’allarme – dice il sindaco Francesco Barbato – ho dovuto lasciare, insieme a tutti i dipendenti presenti, immediatamente l’edificio. In questo momento gli artificieri stanno facendo tutte le verifiche del caso. Si invita pertanto la cittadinanza a non transitare per Piazza Umberto I fin quando non saranno finite le operazioni di bonifica. In questo maledetto 2020, ci mancava solo questa”.