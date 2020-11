Una leggera flessione ma con percentuale più alta. Dopo il record del primo giorno di novembre, il covid19 fa registrare nelle ultime 24 ore 2.861 nuovi positivi su 15.632 tamponi effettuati, 999 in meno di ieri ma con 6.153 tamponi in meno effettuati (18,6%). Di questi nuovi contagiati, 2.655 sono asintomatici e solo 206 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.998 tamponi positivi anche il mese di novembre comincia con numeri alti: 6.721 contagiati in due giorni. Sono 24 le persone decedute che portano il totale a 700. Un’altra buona notizia c’è: ci sono anche 1245 guariti.