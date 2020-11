NAPOLI (nello lauro) – Uno dei rari scrigni della natura della città trasformato in riserva di caccia da quattro bracconieri. E’ il parco urbano dei Camaldoli a Napoli: qui quattro persone, armati di fucili e richiami elettroacustici, sono stati individuati dai carabinieri Forestali della stazione di Napoli e dalle guardie della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano. Tutti i protagonisti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli, le loro armi, munizioni e richiami caduti sotto sequestro. “Se da un lato assistiamo al dilagare del fenomeno del bracconaggio nel nostro territorio e finanche nei Parchi naturali – afferma Fabio Procaccini, delegato provinciale della Lipu – dall’altro dobbiamo apprezzare ed encomiare lo sforzo e l’impegno dei carabinieri Forestali per il grande lavoro di contrasto che stanno conducendo in cooperazione con le nostre guardie”.