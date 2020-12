MARIGLIANO – Dispositivi di protezione e mascherine prive delle spiegazioni in lingua italiana ed il contenuto minimo delle informazioni. Nel mirino del comando di polizia locale di Marigliano sotto finiti i bazar cinesi e non che hanno messo in vendita il materiale. Gli agenti, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar, hanno messo sotto sequestro circa 1000 mascherine prive del marchio di conformità e delle spiegazioni in lingua italiana . “Questa operazione – dichiara il comandante Nacar – è l’ennesima di questo anno volta non solo alla tutela del consumatore ma per il corretto adempimento delle prescrizioni anti Covid”.