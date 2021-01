Campania torna zona ‘gialla’ per 2 giorni, ma diversi ristoratori non aprono

NAPOLI – Per due giorni zona gialla. Possibile consumare, fino alle 18, caffè al banco o una pizza al tavolo. Poi di nuovo zona arancione e nuove restrizioni, tra sabato e domenica in attesa di conoscere la nuova fascia di colore nella quale sarà collocata la prossima settimana la Campania. Oggi, a Napoli e nelle altre province, una parvenza di normalità, almeno per mezza giornata, per i locali pubblici. Molti, però, soprattutto tra ristoratori e pizzaioli, anche nel Nolano, hanno preferito non riaprire al consumo a tavolo. Solo due giorni di via libera, e comunque di fatto solo a pranzo, non sono stati ritenuti utili a stravolgere l’organizzazione che in qualche modo ci si era dati per fronteggiare in questi ultimi due mesi la fase di emergenza. (ansa)