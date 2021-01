Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via dello Scirocco, a Poggioreale, dove hanno sorpreso un uomo che, all’interno di un garage, custodiva merce contraffatta. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 7000 euro, diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, numerose etichette di note “griffe” nonché materiale per il loro confezionamento, un carta di circolazione risultata rubata e 2 macchinari aziendali utilizzati per pressare a caldo i “loghi” sugli indumenti. Abdelkader Bechagra, 66enne algerino, è stato arrestato per ricettazione, contraffazione, alterazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.