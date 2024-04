Palma Campania, 5 autocompattatori a fuoco in area parcheggio

Ieri pomeriggio a Palma Campania i carabinieri sono intervenuti in via Novesche in un’area parcheggio per la segnalazione di un incendio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti abbiano prima incendiato cinque autocompattatori di una società che si occupa della raccolta rifiuti e poi avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Nola e dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna per ricostruire l’intera vicenda.