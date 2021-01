Incendiato studio del giudice di pace di Nola Maria Cuomo

NOLA – Ignoti hanno appiccato ieri ad Agerola il fuoco alla finestra ed alla porta dello studio legale dell’avvocato Maria Cuomo, giudice di Pace a a Nola e iscritta al foto di Torre Annunziata. In merito al vile attentato subito dal giudice al suo studio professionale il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Ciro Sesto, commenta con grande preoccupazione il grave episodio, manifestando la solidarietà del Foro: “Esprimo profonda e sincera vicinanza e solidarietà al giudice, Maria Cuomo, e alla sua famiglia, anche a nome del Consiglio, per il grave e vile attentato di cui è stata vittima nella giornata di ieri. Purtroppo, sono sempre più frequenti gli episodi di violenza e di intimidazione nei confronti degli Avvocati che, per difendere i valori di Legalità e di Giustizia, ne diventano i paladini. È compito di tutte le Istituzioni non lasciare soli le donne e gli uomini che fanno della professione forense un servizio per i cittadini, ma stringersi in un abbraccio concreto che vuol dire creare un fronte comune, un argine contro qualsiasi deriva violenta”.