Napoli, tenta la truffa dello specchietto: arrestato 17enne di Pomigliano

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Nazionale per la segnalazione di un giovane che stava perpetrando la “truffa dello specchietto” ai danni di un uomo. I poliziotti hanno trovato due persone che stavano discutendo animatamente accanto a un bancomat e uno di essi, alla vista della volante, ha tentato la fuga a bordo di un’auto ma è stato raggiunto in via Nuova Poggioreale dove, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 1235 euro. Gli agenti hanno accertato che il giovane, dopo aver simulato un danno alla propria auto, aveva minacciato e rapinato la vittima di 580 euro costringendola ad effettuare un prelievo al bancomat per soddisfare le sue richieste di denaro. O.C., 17enne pomiglianese con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente.