Il Nola saluta mister Karel Zeman e sceglie di puntare su Francesco Farina come allenatore per la prossima stagione. Muovendosi con largo anticipo, dopo le riconferme di Pozzebon, Biason e Michele Murolo in dirigenza, il presidente Langella ha annunciato l’accordo con il nuovo mister. Reduce dalla doppia vittoria di campionato di Eccellenza e Coppa Campania di categoria con la Sarnese nella scorsa stagione, Farina vanta 9 campionati vinti, 6 Coppe raggiungendo vittorie in tre regioni diverse. Un nome che non necessita di presentazioni e che aumenta entusiasmo e potenzialità del nuovo progetto sportivo del Nola. “Abbiamo puntato su un allenatore di primissimo livello sottraendolo alla concorrenza – ha dichiarato il presidente Giuseppe Langella – Sono soddisfatto del lavoro svolto dallo staff e sono sicuro che con mister Farina continueremo a puntare in alto”.

LE PRIME PAROLE DI FARINA – “Ringrazio la società per avermi voluto – ha affermato mister Farina – Ho scelto Nola per il progetto e per l’entusiasmo, ma soprattutto per il forte interesse nei miei confronti. Conosco bene la piazza di Nola e sono sicuro che i tifosi saranno con noi anche se non giocheremo a Nola. Mi è già capitato in carriera una situazione del genere e quando è cresciuto l’entusiasmo lo stadio si è riempito lo stesso. Avremo rispetto degli avversari ma penseremo solo a noi stessi. Cercheremo di fare il meglio possibile”.