Pomigliano, Tar sospende decadenza ex comandante Luigi Maiello

Il Tar Campania ha sospeso il provvedimento di decadenza da dipendente comunale, attuato dal Comune di Pomigliano d’Arco, nei confronti dell’ex comandante della polizia municipale Luigi Maiello, che aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo. Lo rendono noto dallo stesso Comune, sottolineando che Maiello, per il quale era stata decretata la decadenza da dipendente comunale lo scorso aprile per “gravi irregolarità nella presentazione dei requisiti”, tornerà a ricoprire il ruolo di dirigente del settore Anagrafe, in attesa della discussione e del giudizio in merito al provvedimento impugnato, che il Tar ha fissato per il prossimo mese di gennaio. “Considerato che la natura del provvedimento impugnato – si legge nella motivazione di sospensione del Tar – incidente sulla continuità del rapporto di lavoro di parte ricorrente, unica sua documentata fonte di reddito, è suscettibile di arrecare grave pregiudizio ad interessi aventi rilievo fondamentale, afferendo al sostentamento del lavoratore e della sua prole e che, non essendo oggetto di contestazione condotte integranti fattispecie di falso documentale o dichiarativo, bensì la validità di atti e contratti già da lungo tempo nella disponibilità dell’Amministrazione, occorre, nella comparazione dei contrapposti interessi, dare prevalenza ai primi”.