Marigliano, scoperto allevamento con uccelli fuorilegge: scatta la denuncia

MARIGLIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un allevamento all’apparenza regolare con oltre 132 uccelli. Ma ad un controllo approfondito, durante una operazione dei militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano guidati dal maresciallo Alessandro Cavallo e dalla guardie zoofile e venatorie della Lipu coordinate da Giuseppe Salzano, sono emerse delle anomalie. Secondo gli inquirenti undici cardellini ed un verdone sono di provenienza illecita in quanto catturati in natura. L’allevatore, un 70enne di Marigliano, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di fauna selvatica. I 12 uccelli sono stati sequestrati e affidati alle cure mediche dell’ospedale veterinario di Napoli per essere successivamente liberati nel loro habitat naturale. “E’ sempre fiorente il mercato nero scaturito dal commercio illecito degli uccelli – afferma Fabio Procaccini – delegato provinciale della Lipu – una pratica ancora molto sviluppata atteso il grande valore commerciale che può raggiungere un cardellino”.