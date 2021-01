Napoli, polizia arresta al Vomero ladro “seriale” di pneumatici

In seguito a diverse segnalazioni di furti di pneumatici avvenuti nei quartieri Chiaia, Vomero ed Arenella, i Falchi della Squadra Mobile hanno predisposto mirati servizi di osservazione che, ieri sera, hanno consentito di individuare in via Cifariello una persona a bordo di una Smart che, scesa dall’auto, stava smontando i bulloni delle ruote di un’auto in sosta. L’uomo, al sopraggiungere dei poliziotti, è risalito a bordo della propria auto e si è dato alla fuga ma, dopo un lungo inseguimento terminato in piazza degli Artisti, è stato bloccato e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e idonei allo smontaggio e forzatura di parti di autovetture.

Inoltre, sul luogo dove l’uomo poco prima stava smontando le ruote dell’autovettura in sosta, sono stati rinvenuti un crick, un girabacchino ed un ruotino che erano stati asportati da un’altra auto parcheggiata a cui era stato rotto il finestrino. L’uomo, Salvatore Barbato, 28enne napoletano, è stato arrestato per tentato furto aggravato.