CICCIANO – I plessi scolastici Bovio e Pascoli-Pontillo resteranno chiusi alla didattica in presenza fino al prossimo 15 febbraio. E’ la sintesi della nuova ordinanza (la numero 72) firmata dal sindaco di Cicciano Giovanni Corrado. Il primo cittadino ha “preso atto della comunicazione pervenuta proveniente dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione Uopc Ambito 1, Marigliano- Nola, Parrella, con la quale si comunica che, in tutto l’istituto comprensivo statale di Cicciano, risultano 18 casi di accertata positività al Covid 19, tra alunni e personale, che si è ancora in attesa di ulteriori esiti di tamponi effettuati e che sono stati individuati più focolai che interessano più plessi dell’intero Istituto Comprensivo e per tale ragione, si richiede la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 febbraio 2021”. Da qui la decisione di sospendere le lezioni anche per la prossima settimana.