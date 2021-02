CICCIANO – Il liceo “Enrico Medi” non riaprirà alla didattica in presenza. Il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado ha disposto, con l’ordinanza numero 102, la sospensione delle lezioni in presenza anche per le giornate di venerdì 12 e sabato 13 febbraio. La decisione è arrivata dopo la comunicazione ufficiale della dirigente scolastica Anna Iossa che ha riferito la positività di uno studente, motivo per il quale aveva già sospeso le lezioni in presenza nella giornata di oggi.