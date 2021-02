Maltempo, acqua alta nel Nolano: il caso dei “laghi” di Boscofangone

Piove e il Nolano diventa un enorme lago. Disagi in tutti i comuni da Cicciano, a Nola passando per Tufino: le piogge copiose si trasformano in fiumi che inondano le strade e creano disagi. Una delle situazioni più critiche, come testimoniano le foto di un nostro lettore, è quella della zona di Boscofangone che abbraccia l’area dei comuni tra Nola, Cicciano Cimitile e Camposano: i terreni sono completamente allagati e in alcuni punti le strade non sono del tutto percorribili come quella, per esempio, che porta al deposito dell’Ntv e al centro servizi del “Vulcano Buono”. L’arteria diventa un vero e proprio fiume con gli automobilisti spesso in difficoltà e molte volte costretti a tornare indietro per evitare di restare bloccati.