CIMITILE – Chiuse le quattro scuole presenti sul territorio di Cimitile. Lo ha deciso questa mattina il sindaco Nunzio Provvisiero firmando l’ordinanza numero 14. “Con molto dispiacere, ma per forte senso di responsabilità, ho firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole sul territorio comunale, sia pubbliche che private, fino al 20 febbraio” scrive il primo cittadino sulla pagina istituzionale dell’ente. “Dopo una riunione tenutasi stamattina col sindaco di Comiziano e con la dirigente scolastica, visto l’aumento dei casi positivi nella popolazione scolare, si è concordato per una chiusura precauzionale. Però se oggi ci vediamo ancora una volta costretti a sospendere l’attività scolastica in presenza è perché si registra un “rilassamento” che non possiamo permetterci”. Lo scorso 29 gennaio il dirigente scolastico, dopo comunicazione dell’Asl, con circolare 143 del 29.01.2021, aveva notificato l'”isolamento domiciliare ” agli alunni di una intera classe ed a i relativi contatti della scuola elementare Fratelli Mercogliano e che nel successivo screening effettuato dall’azienda sanitaria locale sono emersi ulteriori casi che hanno confermato un cluster di positività nella popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Mercogliano – Guadagni di Cimitile e Comiziano. Da qui la decisione di sospendere le attività dopo una riunione tra i sindaci e la dirigente scolastica. “Ricordo – dice ancora Provvisiero – che la regola del distanziamento sociale, e cioè del divieto di fare assembramenti dentro e fuori casa, è ancora l’unica regola valida, oltre all’uso della mascherina, per evitare o contenere i contagi. Ognuno di noi può essere un asintomatico e, pertanto, solo la limitazione della vita sociale all’essenziale può aiutarci ad andare avanti fin quando lo Stato non deciderà di continuare la campagna vaccinale a tutta la popolazione”.