Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid, hanno notato in via Giulio Cesare un bar aperto e diverse persone intente a consumare bevande che, alla vista della volante, si sono date alla fuga. I poliziotti, con il supporto delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sanzionato il titolare perché il locale era aperto oltre l’orario consentito e per aver somministrato bevande, nonché 4 avventori poiché erano fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.