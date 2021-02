NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del commissariato Secondigliano, con il supporto del reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila dell’ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio hanno fermato a piazza Di Vittorio un’auto con due persone a bordo. I poliziotti hanno trovato il conducente in possesso di una patente di guida, di un tesserino da agente di vendita privo di foto e recante l’intestazione di una società di energia e gas, di dieci modelli di proposte di fornitura di energia elettrica e di 17 contratti di energia elettrica e gas per uso domestico, tutti risultati falsi. S.M., 29enne di Massa di Somma con precedenti di polizia, è stato denunciato per sostituzione di persona, uso di atto falso e ricettazione; inoltre, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.