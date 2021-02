Napoli, 18enne tenta la truffa da 1000 euro ad un’anziana: arrestato

I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato per truffa aggravata Fabio Palma, 18enne del quartiere San Carlo Arena. Una 87enne ha ricevuto una telefonata durante la quale una persona si è finta suo nipote e ha chiesto di ritirare un pacco contenente merce acquistata sul web. In cambio avrebbe dovuto consegnare1000 euro al corriere. La figlia dell’anziana, presente durante la telefonata, ha immediatamente allertato i carabinieri che si sono appostati sotto casa in attesa del truffatore. Quando si è presentato a casa, ricevendo il denaro dall’87enne, Palma è stato bloccato e arrestato. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Il denaro è stato restituito alla vittima.