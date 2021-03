I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della stazione forestale di Marigliano – nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di napoli in tema “Terra dei fuochi” – sono stati impegnati in verifiche per il contrasto all’inquinamento ambientale. Ad Acerra – nella località Real Sito della Lanciolla – i militari hanno sequestrato 3 chilometri e mezzo dell’alveo di un canale secondario dei “Regi Lagni”. I militari dell’Arma hanno trovato numerosi rifiuti di varia natura, sia speciali che pericolosi, accumulati nel tempo: Rsu, Rae, scarti della produzione agricola, pneumatici e parti di veicoli. Durante le operazioni, i carabinieri hanno denunciato anche un 34enne per trasporto e smaltimento illegale di rifiuti. L’uomo – a bordo del suo furgone – stava entrando nell’area industriale di Acerra e trasportava vari scarti in ferro senza la prevista autorizzazione. Il mezzo è stato sequestrato. A Casalnuovo di Napoli, i carabinieri hanno sequestrato un terreno in via Bolla. Nell’area – di circa mille metri quadri – erano stati accantonati nel tempo vari rifiuti speciali non pericolosi. Il proprietario del terreno, un 47enne, è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti.