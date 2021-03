Nola, incidente stradale sulla statale 7bis: distrutte due autovetture

NOLA – Ennesimo incidente stradale sulla statale 7 bis. Uno scontro tra due utilitarie, avvenuto poco dopo le 13, ha fatto temere il peggio. Una Panda e una Peugeot procedevano in direzione Napoli all’altezza del chilometro 53 (nei pressi del cavalcavia dove c’è il giudice di pace) quando una delle due ha svoltato all’improvviso per tornare verso Avellino: inevitabile lo schianto. Ingenti danni alle due vetture, ma nessuno è rimasto ferito. Sotto accusa, ancora una volta, la mancanza di una segnaletica adeguata con diversi, troppi automobilisti che fanno l’inversione di marcia in una zona non consentita: non è la prima volta che accadono sinistri in questo preciso punto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Nola che si sono occupati dei rilievi del caso.