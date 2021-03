Coronavirus in Campania: scende ancora percentuale positivi, 52 i morti

Cala ancora la curva dei contagi in Campania ma resta alto il numero dei decessi che oggi è di 52, mentre ieri erano 62. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 2045 i casi positivi nelle ultime 24 ore su 21120 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari a 10,2%, oggi è pari al 9,5%. Dall’inizio della pandemia il numero dei decessi è salito a 5054. In merito al report posti letto su base regionale salgono a 179 i ricoveri in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza passando dai 1598 di ieri ai 1587 di oggi.