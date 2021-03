SAVIANO – Su invito del sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, si è tenuta nell’aula consiliare del Comune un incontro al quale hanno partecipato, oltre allo stesso Simonelli, il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma e il sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo, per discutere sull’annosa questione della pulizia dei Regi Lagni e degli allagamenti. Al termine della riunione, a cui hanno partecipato anche i tecnici comunali, i primi cittadini, consapevoli che la competenza ad ogni tipo di intervento inerenti i Regi Lagni spetta alla Regione Campania, hanno deciso di inoltrare all’organo regionale, ed a tutti i consiglieri regionali del comprensorio Nolano, un documento congiunto al fine di “sensibilizzare dette competenti autorità ad una attiva e sollecita risoluzione delle anzidette problematiche. Un ulteriore ritardo, allo stato dei fatti, potrebbe determinare in breve tempo conseguenze dannose ancora più serie di quelle che periodicamente interessano il territorio”. Nel contempo, è stato conferito mandato ai rispettivi tecnici di approntare un tavolo tecnico congiunto volto allo studio sistematico della problematica da sviluppare in maniera sinergica anche con gli uffici tecnici della Regione nonché degli enti tenuti alla risoluzione della fattispecie. Uno studio di tal genere contribuirà, si spera in tempi rapidi ad a risolvere i disagi della intera comunità.