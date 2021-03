Roccarainola, riprendono gli eventi online del museo civico D’Avanzo

ROCCARAINOLA – Ricominciano mercoledì 17 marzi, alle 18, gli Eventi in diretta on line organizzati dal museo civico “Luigi D’Avanzo”, con il Patrocinio del Comune di Roccarainola.

La rassegna denominata, come quella organizzata nel 2020, “La Cultura non si ferma” sarà fruibile esclusivamente in modalità online, collegandosi alla pagina Facebook del Museo: https://www.facebook.com/MuseoCivicoLuigiDAvanzo

“Dopo i nove Eventi trasmessi nel periodo Aprile-Giugno del 2020 – evidenzia Carmine Centrella, presidente del museo – ritorna “La Culturanon si ferma”. L’edizione 2021 sarà caratterizzata dalla possibilità di fruizione siain diretta e, successivamente, on demand dei vari appuntamenti attraverso la pagina Facebook del museo. Il perdurare dell’emergenza sanitaria e le limitazioni legate alla battaglia contro il Covid-19, ci impediscono l’organizzazione di incontri presso il Palazzo Baronale. Il ricorso ai social e al web ci consente di restare in contatto con i nostri consueti visitatori”.

Gli eventi saranno trasmetti con cadenza settimanale e vedranno come ospiti alcuni dei protagonisti delle attività culturali dell’area nolana. La prima a partecipare sarà Angela Minichini: “la ragazza dei fumetti”. Angela è nata a Napoli nel 1995 e, laureatasi nel 2018 con una tesi in Filologia Classica, attualmente studia presso la sede di Napoli della Scuola Internazionale di Comics. Il suo sogno è rendere partecipi gli altri dell’immaginifico mondo in cui lei stessa vive da ormai venticinque anni.

L’Evento è patrocinato dal Comune di Roccarainola – settore Cultura.

“La Cultura non si ferma – sottolinea Giovanni Sirignano, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura – nemmeno in piena zona rossa, ancora di più nel nostro paese, grazie all’impegno del cda e di tutto lo staff del Museo Civico “L. D’Avanzo”. Non ultima un’interessantissima e coinvolgente mostra di una giovane e talentuosa fumettista: Angela Minichini. I miei complimenti personali a nome dell’intera amministrazione per aver, ancora una volta, dimostrato di saper spaziare in tutti i campi dell’Arte organizzando eventi innovativi che anche, non in presenza, hanno sempre raccolto il consenso entusiasta di tanti followers.”.

Il tutto sarà disponibile sulla pagina Facebook del Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola, all’indirizzo: https://www.facebook.com/MuseoCivicoLuigiDAvanzo