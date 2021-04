AVELLA – Un colpo mancato. E’ quello di ignoti che questa notte, erano circa le 3,30, hanno tentato di svaligiare il bar Km 58 ad Avella in via Nazionale sfondando i vetri di una finestra. Provvidenziale per mettere in fuga i ladri l’intervento dei vigilantes della Secur Bull. Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri della compagnia di Baiano.