Avella, marijuana sotto il sedile dell’auto e con 4 piante a casa: denunciato

AVELLA – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della compagnia di Baiano. In tale contesto un’altra attività è stata condotta ad Avella dove i carabinieri hanno eseguito svariati controlli e denunciato in stato di libertà un 28enne del Vallo di Lauro per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un servizio perlustrativo svolto in orario serale ad Avella, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato il giovane alla guida di un’auto. Il suo anomalo atteggiamento manifestato ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione sono state rinvenute due piantine di marijuana occultate sotto al sedile. Ritenendolo un possibile obiettivo d’interesse alla lotta alla droga, i carabinieri decidono di effettuare una perquisizione anche nell’abitazione e nel fondo agricolo di sua proprietà, dove sono state rinvenute altre due piante dell’inconfondibile vegetale, tutte recanti infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, unitamente a vari grammi di cannabis, fertilizzanti, materiale utile per la coltivazione della droga nonché alla serra artigianale presente nel garage, dotata di lampade irradiante una luce che stimola il ciclo vegetativo delle piante, frequentemente utilizzata per le coltivazioni di canapa in ambienti chiusi. A carico del 28enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.