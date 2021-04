Controlli anti covid 19 tra Napoli e provincia: sanzionate 309 persone

Continuano i controlli anti-covid dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e lunedì i carabinieri hanno sanzionato 309 persone

Durante la giornata di Pasqua, gli uomini e le donne dell’Arma hanno sanzionato in tutta la provincia 203 persone che non hanno rispettato le normative anti contagio: 105 nella città di Napoli, 50 nell’area Sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell’area Nord della provincia partenopea nelle città di Casoria, Marano, Giugliano e Nola.

I carabinieri, a Pasquetta, hanno presidiato le zone di maggior afflusso. Nella lente di ingrandimento del comando provinciale la città di Napoli ma anche tutta la provincia. Controlli a tappeto grazie al contributo del nucleo carabinieri Elicotteristi e delle motovedette dell’Arma: 106 le sanzioni anti covid effettuate. Nella tarda mattina i carabinieri son dovuti intervenire in piazza Plebiscito. Troppe persone assembrate e qualche famiglia che pensava di far giocare i propri bambini. All’arrivo dei carabinieri le persone si sono allontanate. I militari – nel rispetto delle norme anti contagio – hanno sanzionato diversi cittadini.