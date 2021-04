Marano, bar aperto dopo la mezzanotte: multati titolare e clienti

I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno setacciato le strade e le piazze della città nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli. I militari hanno identificato diverse persone e controllato veicoli ed esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative anti-contagio. Durante le operazioni, i militari dell’arma hanno sanzionato il titolare di un bar in corso italia. Lavorava dopo la mezzanotte ed ha tentato di eludere i controlli tenendo la saracinesca abbassata. Peccato per lui che dall’esterno si sentivano benissimo le voci dei clienti presenti. I carabinieri hanno infatti trovato all’interno – oltre al titolare – anche i 2 avventori che sono stati sanzionati. Per l’attività la chiusura provvisoria di 5 giorni.