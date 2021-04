Marigliano, carcassa di capra smaltita in strada: arriva la polizia locale

MARIGLIANO – Una macabra scoperta. E’ quella della polizia locale di Marigliano, agli ordini del comandante Emiliano Nacar, che durante un pattugliamento ha trovato un animale morto sul ciglio della strada. Dopo aver allertato il servizio veterinario gli agenti sono riusciti a risalire al lotto di produzione della capra e al termine di una breve indagine il comandante della municipale ha accertato che il proprietario del capo di bestiame ha cercato di smaltire illecitamente l’ovino. “Devo ancora una volta ringraziare gli agenti a tempo determinato in scadenza al 30 aprile per il lavoro investigativo svolto e non semplice – ha detto Nacar – non escludiamo coinvolgimento e responsabilità di uffici pubblici”.