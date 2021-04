Orrore a Pompei, una 24enne violentata e uccisa a coltellate

POMPEI – Grazia Severino, 24 anni è stata uccisa nel pomeriggio a Pompei. La vittima è morta poco dopo essere stata soccorsa dal 118 in un garage di un condominio della città mariana in via Carlo Alberto. Sul corpo i medici dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia hanno riscontrato tre coltellate all’addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie. La vittima era nata il 30 aprile del 1997 e domani avrebbe compiuto 24 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di Pompei.