San Paolo Bel Sito, nasce il centro per la famiglia dell’ambito sociale

SAN PAOLO BEL SITO – Nascerà a San Paolo Bel Sito, in via Tiglio, il centro per la famiglia dell’ambito territoriale N23 di cui è capofila il comune di Nola. Il centro rientra nel progetto Rts (Rete Territoriale Solidale), ed è stato approvato nell’ambito del Por Campania, Fse 2014/2020 a valere sull’avviso pubblico Itia. “Sono orgoglioso di questa scelta che – spiega il sindaco di San Paolo Bel Sito, Raffaele Barone – è frutto del grande lavoro di squadra avviato in questi mesi e che testimonia la sinergia istituzionale. Un polo di riferimento che, sono certo, aggregherà diverse attività e servizi, tutti destinati alla tutela e alla valorizzazione dell’individuo nel contesto familiare e comunitario”. Tra le iniziative previste il supporto scolastico, mediazione e supporto alla genitorialità e supporto alla maternità, momenti di formazione e mutuo aiuto, attività rivolte a immigrati e disabili. Le attività nascono dalla sinergia di più enti come l’Ambito Territoriale N23; Baby Garden – Impresa Sociale; Istituto Sant’Agnello; Confcooperative Campania; Ust-Cisl Napoli.