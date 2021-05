Camposano, disinnescata bomba tedesca della Seconda Guerra Mondiale

CAMPOSANO (Nello Lauro) – Un’operazione delicata e complessa durata circa 8 ore. E’ quella del 21esimo Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano che nella giornata di ieri ha fatto brillare un ordigno di fabbricazione tedesca risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Una bomba di aereo dal peso di quasi 55 chilogrammi ritrovata lungo un canale nello scorso mese di marzo durante i lavori di pulizia dell’argine dell’alveo Gaudio in via Provinciale. Dalle prime ore del mattino Elena Sorrentino, commissario straordinario del Comune di Camposano, ha riunito il centro operativo comunale collegato con il centro di coordinamento soccorsi allestito dal Prefetto di Napoli. Poi il via all’operazione eseguita dal corpo speciale dell’Esercito con l’installazione di un “bunker” che ha consentito di limitare l’area di sicurezza a 255 metri. E’ stato necessario evacuare due nuclei familiari, chiudere un’attività commerciale, vietare la circolazione dei veicoli, mettere in sicurezza la zona interessata, presidiare le vie di accesso e attivare la pronta assistenza sanitaria con il supporto di polizia, carabinieri e della protezione civile regionale. Quattro le operazioni tecniche sull’ordigno: taglio meccanico con apparato “swordfish” per creazione di un accesso alla bomba e successivo scioglimento dell’esplosivo. Poi la distruzione dell’esplosivo con fiamma libera e della spoletta.

Un intervento durante il quale i Vigili del Fuoco hanno assicurato la disponibilità di una squadra di soccorso e di un’autobotte, le società Eni Gas, Gori ed Enel sono intervenute con squadre a presidio, la Croce Rossa Italiana con autoambulanze. “Siamo riusciti a contenere al massimo i disagi e a gestire la situazione in tutta sicurezza per la tranquillità dei camposanesi” ha commentato Elena Sorrentino.