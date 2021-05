MARIGLIANO – L’area Pip di Marigliano finisce di nuovo sotto osservazione da parte della polizia locale. Ancora sopralluoghi, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, durante i quali sono stati scoperti depositi di nuova costruzione. Al termine dei controlli c’è stato un doppio sequestro con relativa doppia denuncia. Nella giornata di ieri il comandante Emiliano Nacar ha coordinato un sopralluogo in una masseria, dove a seguito di un esposto si è stato trovato un fabbricato di tre livelli completamente abusivo. Il manufatto in questione presentava diversi appartamenti ed era abitato da anni da due nuclei familiari. Dal sopralluogo ispettivo non sono state segnalate altre residenze. Il lavoro dei caschi bianchi di Marigliano continua senza sosta. Il comandante della polizia locale Nacar sottolinea: “Il contrasto alla illegalità diffusa non si è mai fermato da ottobre 2018. Attendiamo i tempi per il reinserimento di nuovo personale. anche a tempo parziale, per garantire il controllo del territorio e per continuare a scongiurare i fenomeni dei roghi che a Marigliano negli ultimi tre anni si sono ridotti del 70 per cento”.